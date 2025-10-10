

「ハラスメント」に対する認知が広がったことで、職場でのハラスメントは、いまや「誰にでも起こりうる問題」として社会的注目を集めています。しかし、上司の叱責や同僚からの言葉が「指導」なのか「ハラスメント」なのか――。その線引きは簡単ではありません。

加害者にも被害者にもならないために、ハラスメントの「線引き」と「対応」を学び、職場でのトラブルを未然に防ぐ実践的ガイドブックとして、労務相談を数多く受ける社会保険労務士の村井真子氏が書いた『職場問題ハラスメントのトリセツ』より、一部抜粋・編集してご紹介します。

ハラスメントが起きやすい職場の特徴

さまざまな企業でハラスメントに関する相談を受けるうち、ハラスメントが起きやすい職場には一定の特徴があると感じます。ハラスメントが起きやすい職場環境についての先行研究＊1と調査＊2の結果を参照しながら、私が相談を受けてきた職場の共通項を紹介します。

1.不公平な職場

2.プライベートを犠牲にさせる職場

3.きつい職場

4.バランスの悪い職場

5.腹を割って話せない職場

6.ハラスメント教育がされていない職場

では、1つずつ見ていきましょう。

1.不公平な職場

合理性のない人事異動や転勤、配置転換が頻繁に行われたり、上司や経営者の裁量で一方的に人事に関する処遇が行われていると労働者が感じている職場では、ハラスメントが発生しやすい傾向があります。こうした職場では、企業の人事権が人質のように作用してしまうためです。

また、不透明な評価基準によって昇給・昇格、降給・降格が行われている場合、労働者が企業に対し不信感を覚え、その不信感をハラスメントとして別の労働者にぶつけてしまうというケースもあります。

飲み会を断りにくい雰囲気がある

2.プライベートを犠牲にさせる職場

親睦目的の社内行事や飲み会は自由参加であるはずですが、事実上の強制参加になると、ハラスメントが発生しやすい傾向にあります。

リクルートワークス研究所の調査（＊1）では、「業務外の職場でのイベント参加（飲み会など）を断りにくい雰囲気がある」職場が、すべての項目の中で、ハラスメントを見聞きした確率のトップになりました。

こうした職場では、参加することが当然とされ、参加しないことによって不当に低い評価を受けることがあります。それが周囲にも受け入れられてしまうので、職場ぐるみのいじめにつながりかねません。

暗黙のうちに肯定してしまう社風はハラスメントの温床になります。

3.きつい職場

KPI（重要業績評価指標）として定量的なノルマを課している、人命に影響する、多人数の利害関係者の調整が必要であるなど、1人ひとりの行動に対するプレッシャーが強くかかる環境は、ハラスメントが発生しやすいことがわかっています。

また、そうした職場は属人的な業務が多くなりがちで、残業時間が増える傾向があります。

事実、労働者がハラスメントを見聞きしている業種としては医療・福祉業、公務がそれぞれ26％を超えており、次いで金融・保険業、製造業の23％と続きます（＊1）。

これらの職場では責任が重かったり、成績を競うことを社員同士で求められたり、部署のKPI達成を連帯責任によって達成することが要求されます。プレイヤーとして結果を出すことが強く求められ、労働者を精神的に追い詰めます。

4.バランスの悪い職場

男性ばかりで女性が少ない、育児や介護をしている社員が少ない、中途入社が少ない、社員の年齢層が一定の世代に偏っているなど、社員の属性のバランスが悪い職場ではハラスメントが生じやすくなります。

こうした職場ではマネジメントコストが低下して企業側としては管理しやすいのですが、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）も強化されやすい環境でもあります。

また、同調圧力も働きやすく、社内における「べき論」に疑問を持ちにくくなります。無理になじもうとすることで、前述2や3の職場になることもあり、その軋轢がハラスメントとして現れてきます。

5.腹を割って話せない職場

上司や同僚に本音を話せない、上司と部下のコミュニケーションが少ない職場では、ハラスメントが生じやすくなります。これは単純な会話量の問題ではなく、コミュニケーションの質や信頼関係の構築に深く関わっています。

互いの考えや気持ちを共有できない環境が続くと、相手の意図や状況を誤解したり、不満や不安が蓄積したりしやすくなります。

その結果、いざトラブルが起きたときに話し合いや協力がスムーズに進まず、感情的な対立が起きるリスクが高まるのです。また、ハラスメントが生じたときに上司や同僚に相談されないことによって事態の把握が遅れ、状況が悪化してしまうこともあります。

ハラスメント対策は事業主の義務

6.ハラスメント教育がされていない職場

パワハラ防止法の改正によって、現在、すべての職場でハラスメント対策は事業主の義務になりました。対策には事業主がハラスメントを許さないことを方針として明示するほか、ハラスメントの発生の原因や背景について周知・啓発することが含まれます。

しかし、この義務規定には罰則がないこともあり、実際には十分なハラスメント教育が行われていない企業も存在します。

対策をしている企業でも一度研修をしただけ、パンフレットを配っただけという場合は、ハラスメントについて知識を労働者に適切に提供しているとは言い難い状況です。

ハラスメント教育がまったくなされていない企業は「そもそも何がハラスメントなのか」「どういうことが該当するのか」といった目線が企業内でバラバラになり、ハラスメントが横行する事態が生じます。

さらに、こうした基本的な法令に対応することができていない企業では、コンプライアンス遵守がなおざりになりやすく、ハラスメントだけではなく労働基準法（労基法）などの基本的なルールも守られていない傾向にあります。

特に深刻なのは「5.腹を割って話せない職場」です。

ハラスメントに発展しかねないトラブルがあったとしても、当事者間の対話で解決することは多々あります。しかし、対話に持っていくことも不可能なほど関係性に断絶があると、訴訟も含め、深刻な事態になることもあります。これは、職場内に信頼関係がないことが原因です。

ハラスメントに悩んでいる経営者や人事担当者、管理職のみなさんにはぜひこの職場の要件に自分の職場が該当していないかを確認し、改善に向けて取り組んでほしいと思います。

ハラスメントが起きやすい職場の特徴のポイント

●ハラスメントが起こりやすい職場には一定の傾向がある

●不公平、プライベートゼロ、きつい仕事で社内でのメンバーバランスも悪く本音で話すことができない、ハラスメントに関する周知がない職場では、ハラスメントが起きやすい

●特に本音で話せない職場ではトラブルが即ハラスメントに発展する

次の図は、縦軸に「ハラスメントの客観的相当性」、横軸に「主観的なストレス度」をスケールとして、職場で起こるハラスメントを四象限に分類したものです。



理想的な職場とは？

理想は右下の象限で、「健全な職場」です。

主観的にもストレス度が低い状態であり、客観的に見てもハラスメントが起こっていないので、労働者は安心安全な状態で働くことができます。労働者自身もハラスメントに対する意識を十分に持っており、上司・部下だけでなく同僚とも安心して不安を相談することができます。

人間関係の軋轢からトラブルが起こっても、深刻なハラスメントに発展する前に当事者間で誤解を解いたり、謝罪をすることで解決できます。そのため、社内の空気もよく、前向きな気持ちで仕事に向かうことができる環境になっています。

最も危険な状況は、左上の象限「危険な職場」です。

労働者はストレスの強い状況に置かれており、客観的に見てもハラスメントの度合いが高い環境にあります。この時点では労働者も精神的にハラスメントに抵抗する気力がないことも多く、相談をすることすら思いつけないような状況に追い込まれています。

命の危険も伴うため、「危険な職場」にいる労働者はとにかくその環境から抜け出さなければなりません。

「危険な職場」と同じように客観的にハラスメントがあるのに、労働者がストレスを感じていない状態を表す象限が、右上の「ブラックな職場」です。

この職場ではハラスメントを許容している空気があり、労働者も「このくらいならハラスメントに当たらない」「この基準を達成できないならこのくらいの叱責は当然」という独自の基準を有しています。

この職場ではハラスメントに対して声を上げることが難しく、被害を受けている労働者もそれを当然のこととして受け入れているため、放置していると「危険な職場」に移行してしまいます。

そのため、第2、第3のハラスメントが起きやすい環境です。

それぞれの職場で「健全な職場」を

左下の象限は、「ぬるい職場」です。

この職場では、労働者はストレスを感じていますが、客観的に見てハラスメントとはいえないという状況です。労働者は適切な指導を受けているのに被害意識を強く感じたり、労働者としての義務を果たさないまま権利について主張するといった行動に出やすくなります。





また、懸命に自身の仕事に取り組む労働者に対して、周囲が「それはやりすぎだ」「あなたのせいで私たちまで頑張らなければならない」と主張するときもあります。

結果として、やる気のある社員が離職しやすく、さらにぬるま湯度が上がる悪循環が生じます。

労働者はハラスメントについても誤った認識を持っていることがあり、「自分が傷ついたのだからハラスメントだ」という主張がその典型です。

このような職場では、主観ではハラスメント被害を受けている労働者が加害行為を無自覚に行ったり、やる気のある社員が周囲との温度差にじれて、きつい物言いをするなどのトラブルが生じやすくなります。

仕事として任された範囲や責任、どこまでが適当な業務指導の範囲なのかという認識が労使間・労働者間でブレているので、それを合わせるための対策が必要です。

ハラスメント四象限マトリクスのポイント

●ハラスメント事案を判断する際は、客観的相当性、主観的なストレス度を軸に整理する

●ハラスメントの四象限マトリクスは、緊急度の高い順に「危険な職場」「ブラックな職場」「ぬるい職場」

●それぞれの職場で「健全な職場」を目指す必要がある

（村井 真子 ： 社会保険労務士、キャリアコンサルタント、経営学修士（MBA））