

今年もさらなる「大谷フィーバー」は起こるのでしょうか（写真：Ronald Martinez／Getty Images）

【写真】第1子出産後、ツーショットを見せた大谷翔平と真美子夫人

今年もアメリカ・メジャーリーグ（MLB）のポストシーズンがはじまり、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合を地上波で放送する機会が増えています。

ドジャースは、まず日本時間10日1日、2日に行われたナショナルリーグ・ワイルドカードシリーズのシンシナティ・レッズ戦に連勝（第1戦10−5、第2戦8−4）で突破。

さらに5日、7日、9日、10日に行われたディビジョンシリーズのフィラデルフィア・フィリーズ戦を3勝1敗（第1戦5−3、第2戦4−3、第3戦2−8、第4戦2−1）で突破し、リーグチャンピオンシップシリーズに進出しました。

そのリーグチャンピオンシップシリーズは第1戦（14日）から最大で第7戦（22日）までが予定され、勝ち抜けばアメリカンリーグの王者とのワールドシリーズが第1戦（25日）から最大で第7戦（11月2日）までが予定されています。

昨年は「フジのゴールデン再放送」が物議

「あと2つの戦いを勝てば2年連続のワールドシリーズチャンピオン」というところまで来ているだけに、メディアの扱いもジワジワと増加。

はたして昨年同様のドジャースと大谷選手のフィーバーが起きるのか。また、テレビなどのメディアが考えている“最高のシナリオ”とはどんなものなのか。

あらためて大谷選手が初めてポストシーズンの試合に出場し、山本選手とともにチャンピオンに輝いた昨年の状況を振り返りましょう。

ドジャースはディビジョンシリーズでダルビッシュ有選手と松井裕樹選手のいるサンディエゴ・パドレスに3勝2敗、リーグチャンピオンシップシリーズで千賀滉大選手のいるニューヨーク・メッツに4勝2敗、ワールドシリーズでニューヨーク・ヤンキースに4勝1敗で勝ちました。

「大谷ハラスメント」なる言葉も話題に

いきなり日本人対決となるパドレスとの戦いで、しかも第5戦までもつれたことで世間の関心は急上昇。さらに続くリーグチャンピオンシップシリーズのメッツ戦・第6戦は日本テレビがゴールデンタイムで緊急放送しました。

試合は日本時間の日中に終了していたため、すでに結果がわかったうえでの実質的な再放送。「しゃべくり007」「月曜から夜ふかし」という人気番組を休止させる編成が賛否を集めました。

その後、ワールドシリーズのヤンキース戦はフジテレビが全戦を放送。

しかもまったく同じ日程でNPBの日本シリーズが行われていたため、フジテレビが「ワールドシリーズを朝から昼に生放送、夜に再放送」という1日2回の編成を組み、“日米の頂上決戦がバッティングする”という事態が発生しました。

また、この間、朝から夜まで報道・情報番組の多くが、衆議院議員選挙などの大きなニュースがある中、MLBの話題をメインで扱ったこともあって、「大谷ハラスメント」「ドジャースハラスメント」という言葉が話題になりました。

今年もドジャースと大谷選手らが勝ち進むほど、昨年のように盛り上がりは増していくのか。「ハラスメント」とまで言われるほどの報道ラッシュがあるのか。

それを探るべく、ドジャースがポストシーズン進出を決める直前の9月中旬から、テレビ、スポーツ新聞、ネットメディアの関係者にオフレコを条件に率直な意見を聞きました。

9月中旬のシーズン終盤、ワイルドカードシリーズの組み合わせが決まる前に話を聞いたとき、ほとんどのメディア関係者は、「できるだけ多くの日本人対決が実現したうえでドジャースが勝ち進んでいく」ことを望んでいました。

まずワイルドカードシリーズでは、ドジャースがダルビッシュ選手と松井選手のいるパドレスと対戦して勝ち、続くディビジョンシリーズでは大谷選手と本塁打数を競い合ったシュワーバー選手のいるフィリーズと対戦して勝ち、リーグチャンピオンシップシリーズでは今永昇太選手と鈴木誠也選手のいるシカゴ・カブスと対戦して勝ち、ワールドシリーズでは吉田正尚選手のいるボストン・レッドソックスと対戦する……そうなったら最高に盛り上がるだろう、という声を何度も聞きました。

結局、ワイルドカードシリーズでドジャースはレッズと対戦し、日本人対決はパドレスとカブスで実現。パドレス、レッドソックスの2チームは敗退したため、日本人対決の可能性はドジャースとカブスのみになりました。

さらに現在、ドジャースがワールドシリーズに進出した場合の相手として、イチローさんが会長付特別補佐兼インストラクターを務めるシアトル・マリナーズが当たることが“最高のシナリオ”として期待する声があがっています。

ただこれは日本人対決に限った話ではありません。

昨年のワールドシリーズはドジャースVSヤンキースという「ロサンゼルスVSニューヨーク」「大谷翔平VSアーロン・ジャッジ」をフィーチャーして盛り上がったように、媒体を問わず興味を引く対戦カードを求めています。

メディアの人々がそれだけ日本人にとって話題性の高い対戦カードを求めるのは、やはり数字の上乗せが大きいから。テレビなら視聴率、新聞なら部数、ネットメディアならPVなどが対戦カードによって数倍変わると言われています。

今年もゴールデン帯の再放送はあるか

個人の選手に目を向けると、やはり“最高のシナリオ”として話題にあがるのは、大谷選手が投げて打った試合でリーグチャンピオンシップシリーズやワールドシリーズの勝利を決めること。

あるいは、先発・大谷、中継ぎ・山本、抑え・佐々木の日本人投手リレーでチャンピオンになること。昨年の初制覇と同等レベルの盛り上がりを生むためには、ドジャースの勝利だけでなく、日本人3人、特に大谷選手の投打二刀流にわたる活躍が必須とみられています。

メディアの中でもテレビ業界の難しさは、いつのどの試合から放送するのか。ドジャースがワールドシリーズに進出した場合は当然として、その前のリーグチャンピオンシップシリーズはどうするのか。さらにその前のディビジョンシリーズはどうするのか。

また、午前から昼にかけての生放送だけでなく、ゴールデンタイムのレギュラー番組を休止して夜の再放送も行うのか。NHKと民放各局が持ち回りで放送しているため、権利のある局がどんな編成判断をくだすのか、まだ明らかになっていません。

ただ、筆者が取材したテレビマンの中に、「数字だけを考えたら、どの局もドジャースの試合はワイルドカードシリーズから全試合を放送したいし、夜の再放送もやりたいだろう」「でも試合数や勝ち上がりがわからないため、各所への調整や権利などの問題で現実的には難しい」などと話す人がいました。

さらに踏み込んで「今年のポストシーズンはほぼNHKの放送になると思うが、昨年のフジみたいなやり方はしないのでは」とも話していましたが、ドジャースの勝ち上がりなど不確定要素が大きいため、はっきりとしたことは言いづらいようです。

「WBC」につながるストーリーへの懸念

気になるのは、今年もワールドシリーズと日本シリーズのスケジュールがまったく同じであること。「日中も夜も野球で盛り上がる」というポジティブなムードになるのか。それとも、「一日中、野球ばかり放送・報道するな」というネガティブなムードも生まれるのか。

ここでもドジャースの勝ち上がりと、それにともなうメディアの扱いに左右されることは間違いないでしょう。

さらにもう1つ考えさせられたのは、複数のテレビマンが「来春のWBCのことを考えると『ドジャースにリーグチャンピオンシップシリーズあたりで敗退してほしい』という気持ちもある」と言っていたこと。

発言の背景には「WBCの独占放映権をNetflixが取得したこと」があり、ドジャースには適度に勝ち上がり、自局の数字に貢献してもらう程度にとどめてほしいという気持ちの表われでしょう。

もし今年もドジャースがワールドシリーズで勝ち、さらに世間が盛り上がるようなことがあれば、Netflixの加入者が急増してテレビ全体の視聴率に影響を及ぼすことを不安視しているのです。

また、ドジャースが勝ち進むほど多くの各国代表選手と対戦することになり、特にアメリカやドミニカなどのスター選手を認知する人々が増えるなど、WBCへの関心が高まることは必至。

つまり勝ち進むほど、ポストシーズンからWBCにつながるストーリーが構築されていくだけに、放映権のない各局のテレビマンとしては複雑な思いがあるのでしょう。

「Netflixのアシストをしている」

日本国内に目を向けても、ワールドシリーズと日本シリーズの終了後、11月15日、16日に侍ジャパンと韓国との試合が予定されています。

メジャーリーガーは出場しないものの、来春を見据えた“メンバー選考マッチ”という色合いが濃く、こちらもWBCの盛り上がりにつながるストーリーの1つ。

各日の試合はテレビ朝日とTBSのゴールデンタイムで放送され、Amazon Prime Videoでも配信されますが、どちらも「Netflixのアシストをしている」という感覚があるのかもしれません。

そんなメディアの思惑はさておき、私たち視聴者は目の前の試合に挑む選手たちを応援し、チームの勝敗や個人成績にかかわらず、ねぎらいの言葉をかけたいところです。

（木村 隆志 ： コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者）