■“デフォルトの初音ミク像”ではない初音ミクらによるライブの可能性

電子の歌姫として、VOCALOIDという音楽ジャンルの黎明期から多くの人々を魅了し続けてきた初音ミク。当初こそ画面の向こうの二次元的キャラクターとして扱われることも多かった彼女だが、今ではいちアーティスト・初音ミクとして現実世界に顕現し、観衆の前でリアルタイムにパフォーマンスを披露することも珍しくなくなった。

遡ること2009年8月。彼女がアーティストとして“史上初のリアルライブ”を行ったのは、さいたまスーパーアリーナで開催されたアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE-』だった。その際は大型スクリーンに映像を投影しての登場だったが、同月に開催されたライブイベント『ミクFES'09（夏）』では、舞台上に彼女の姿が直接投影され、まるで初音ミクが実際にステージに立っているかのような、現在の形式に近いスタイルでの公演がすでに行われている。

その後、2013年から現在に至るまで毎年開催されている『初音ミク「マジカルミライ」』内でのライブコンサートや、2014年に始まった国内外ツアー『HATSUNE MIKU EXPO』。さらには2020年以降、アプリゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』関連のリアルライブに、2024年の『コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル』出演など、従来の手法から徐々に3DCGの活用なども主流としつつ、初音ミクたちバーチャルシンガーによるライブはさまざまな形式で世界各地で開催されてきた。

そんな中、直近では2026年開催予定の初音ミク関連のライブイベントが短いスパンで一気に複数発表され、それぞれのニュースが大勢のファンの間でも話題となっていた。だが今回発表されたイベント群には、いわば従来の催しとはやや異なる趣向・性質を持つ公演もある。その事象からは、今後のスタンダードになる可能性をも秘めた「初音ミク関連ライブの新潮流」の気配も漂っているように感じられる。

今回開催が発表されたイベントは3つ。2026年1月開催の『初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE』（以下、『ローソンライブ』）、2026年2月開催の『デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO』（以下、『デコミクライブ』）、そして2026年3月開催の『ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！』（以下、『ポケミクライブ』）である。

初音ミクと他コンテンツ・企業とのコラボライブは、これまでバーチャル空間などではたびたび実施されてきた実績がある。しかし、今回の『ローソンライブ』のように、コラボ先企業が主催となる初音ミクのリアルライブ開催は非常に稀なケースだ。さらに、『デコミクライブ』、『ポケミクライブ』に関しては、従来のライブと比較し「クリプトン社による“デフォルトの初音ミク像”ではない初音ミクによるコンセプトライブ」であることが、今回の特筆すべき大きな特異点となっている。

『デコミクライブ』は、イベント名に冠された通り、今や誰もが知るシーンの大御所クリエイター・DECO*27がプロデュースする“初音ミク＝デコミク”によるライブ公演だ。DECO*27本人の出演はなく、彼の楽曲のライトで可愛い面を表現するデコミク（ライトネス）と、ダークな病みの面を反映するデコミク（ダークネス）のふたりによる3Dワンマンライブという構成になっている。

これまでにもボカロP自身がステージでパフォーマンスをする形式は、ピノキオピーやきくおの他、多数の開催事例が散見される。しかし、今回の『デコミクライブ』のように、公演に名前を冠しつつもボカロP自身は裏方に徹し、代わりにオリジナリティある初音ミクにステージを託す形式のライブは、おそらくシーンでも初の試みではないだろうか。

■VOCALOIDカルチャーの根幹は“多様性の肯定”にあり？

一方、『ポケミクライブ』は、2023年に始まったポケモン×初音ミクのコンテンツコラボ企画『ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE』を背景とするライブイベントだ。これまでのプロジェクトでは、syudouやEve、原口沙輔ほか新旧問わず多数の人気ボカロPによるコラボ楽曲のリリースや、「18タイプの初音ミク」ビジュアルなどを公開。そのため、公演中にはデフォルト像でない各タイプの初音ミクの登場も大いに期待できるだろう。加えて、すでに当日は初音ミク以外のバーチャルシンガーやポケモンたちの登場も発表されており、この日限りのスペシャルかつバラエティ豊かなステージが楽しめるはずだ。

思えば、VOCALOIDカルチャーがここまで広く普及した理由のひとつには、間違いなく文化そのものが持つ「どんな姿の初音ミクも存在を許容される、二次創作・多様な解釈への懐の広さ」があった。これまで楽曲やイラストなどの創作物の観点でその性質が語られることは多々あったものの、ライブ・公演の領域において触れられる機会は、ごくわずかなものであったように思う。

その点でも今回のイベント群は、ボカロ文化そのものが持つ魅力や特性がより深い深度で表出したライブと言っても過言ではない。これらの事例を下地に、今後はカルチャー内において、より多彩かつユニークなコンセプチュアルライブの手法が普及する可能性も十分にあり得るだろう。VOCALOIDというジャンルの中にさらに一定のコンセプトを設ければ、当然演奏される曲目やパフォーマンスには制限が出る。しかし裏を返せば、それでも数千～数万の観客を動員する公演が成立するほど、VOCALOIDというジャンル、あるいは初音ミクという存在が今や大勢の熱狂的なリスナーに支持されている、ということなのかもしれない。

既存の枠組みや従来の発想に囚われず、音楽は、創作は、表現は、もっと自由で多様なものでいい。今後もさらに初音ミクは、まだ見ぬ斬新で前衛的な数々のクリエイティブに、きっと多くの翼を与えてくれるはずだ。

（文＝曽我美なつめ）