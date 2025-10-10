美優、長男の体調不良で病院へ「アナフィラキシーショックかと思った」

モデルの美優が8日と9日に自身のアメブロを更新。息子たちの誕生日プレゼントを購入したエピソードや、長男が蕁麻疹と診断されたことを明かした。

8日のブログで美優は「次男のお誕生日も無事に終了〜」と切り出し「子供達の誕生日は1年で1番のイベントなので2人とも終わってホッとした感じです」と心境を告白。誕生日当日に息子たちと共におもちゃ屋へ足を運んだことを報告した。

息子たちはそれぞれ恐竜のおもちゃを選んだそうで「次男は絶対離さないぞ！！という顔つきで買ってもらった恐竜をしっかり抱きしめていました。笑」とその様子をつづった。

また、9日に更新したブログでは、長男が小児科のアレルギー科を受診したことを報告し「結果からお知らせすると蕁麻疹だそうです。。」と診断結果を伝えた。医師からは「鼻水が少し出てるから、風邪の引き始めと疲れが重なって蕁麻疹が出ちゃったんだね」「体の中でまぶたは一番皮膚が薄いからかいちゃうとすんごい腫れるのよ」と説明されたという。

続けて、長男が偏食で薬を飲まないことを伝えると「『じゃ、飲まないなら飲まないでいいよー！自然に治るから』と放っておいても治ることを教えてくれました！」と明かし「何事もなくて良かった〜アナフィラキシーショックかと思ったから本当に心配だった〜」と安堵した様子でつづり、ブログを締めくくった。