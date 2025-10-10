北斗晶、買って衝撃を受けた品を絶賛「これ考えた人天才だろーーーーー」

タレントの北斗晶が9日に自身のアメブロを更新し、最近購入して感動したという便利グッズを紹介した。

この日、北斗は「本日も、元気に関テレの生放送旬感LIVEとれたてっ！の楽屋に入り支度してまーす」と生放送出演前の様子を報告。また「私が近頃買った中でこれ考えた人天才だろーーーーーと思った品をちょっと紹介！！」と切り出した。

普段から食卓にご飯のお供を出す際に「洗い物が増えるは小さいから、食洗機から飛び出すはとにかく面倒だと思ってて何かないかと探していたら。。」（原文ママ）と日頃の悩みを明かしつつ、蓋にトングが一体化した保存容器の写真を公開。容器の仕組みについて「蓋を摘んだ事によってトングが飛び出してきて。中の具材をつまめるのよー」と写真や動画で説明し「これ〜凄くない！？」と絶賛した。

また、同日の夜に更新したブログでは、生放送を終え「大阪〜東京〜埼玉に帰り」と報告。「家に遊びに来てたすーちゃんと少し遊んで一緒にお風呂に入って」「連日の疲れをとるべくマッサージチェアで至福の時を過ごしております」と、孫・寿々ちゃんとの微笑ましい時間や帰宅後の過ごし方を明かし「明日も早朝からロケなのでおやすみなさい〜」とつづり、ブログを締めくくった。