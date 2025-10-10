タレントでエッセイストの岡田美里が、元夫・堺正章との娘たちとの家族ショットを披露した。

岡田は１０日までにインスタグラムで「長女のお誕生日を祝いました」と報告。「頼りになる姉、風船を準備する妹、喧嘩（けんか）を一度もしたことがないふたりが仲良しでママもハッピーバースデー」と喜び、長女・菊乃さんと次女の女優・堺小春との３ショットをアップした。

元祖カリスマ主婦として多くの番組にも出演していた岡田は、「イチヂクとプチトマトの野菜コンソメアガー寄せ アサリの白ワイン蒸し ローストビーフサラダ ジャンバーグ にんじん雑穀ごはん ケーキ おめでとう」とオシャレなメニューを紹介。

フォロワーは「仲の良い姉妹（３姉妹）とっても素敵」「一度も喧嘩をしたことがない！素晴らしいです！」「素敵な姉妹ですね」「お綺麗です！」などの声を寄せた。

岡田は１９８９年に正章と結婚し２女をもうけるも０１年に離婚。０３年にスポーツインストラクターの男性と再婚し０８年に離婚。還暦の２２年５月に一般男性と再々婚したことを発表した。娘の小春は昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」などに出演している。