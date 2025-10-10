ポストシーズンが行われているMLB。ドジャースが一足先に2年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めると、カブスも地区シリーズ突破へ逆王手をかけました。

日本時間10日には、ナ・リーグ地区シリーズの2試合が開催。先に始まったドジャースとフィリーズの一戦は、6回まで両チーム無得点、7回にフィリーズが1点を先取すれば、即座にドジャースも追いつくという、接戦の展開となりました。そのまま突入した延長11回、2アウト満塁の好機をつかんだドジャースが、相手のエラーの間にサヨナラ勝利。これでドジャースが3勝目をあげ、2年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。

そんなドジャースと次のステージで対戦することになるのが、カブスもしくはブリュワーズ。両者の対戦は白熱の展開となっています。

先に勢いづいたのはブリュワーズ。本拠地で迎えた初戦から2連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけます。しかしカブスの本拠地へ戦いの場を移した3戦目からはカブスが躍動。僅差の攻防を制し土壇場から1勝目をあげると、4戦目となった同10日の試合では、初回に3ランが飛び出すなど計3HRと打線が爆発。投げては完封リレーと、投打かみ合う躍動で「6-0」の完封勝利を収めました。

これでカブスが逆王手。決着の行方は最終第5戦にもつれることになりました。

この試合に勝利したチームがリーグ優勝決定シリーズ進出となる中、注目が集まるのは日本人対決。カブスが勝ち上がれば、次のステージでドジャースと対戦することになります。

今季、東京で行われたMLBの開幕カードもドジャースvsカブスの対戦。SNSでも「ドジャースvsカブスが見たい！」「楽しみ増えるよ！」「カブス対ドジャースが実現したら胸熱だな」といった声があがりました。