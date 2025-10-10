第７８回秋季全道高校野球大会（１２日開幕、プレド）の公式練習が１０日、大和ハウスプレミストドームで行われた。春夏通じて５度の甲子園出場を誇る古豪・苫小牧東は、２年生が修学旅行中のため１年生８人で練習を実施。１３日の初戦・立命館慶祥戦で１９９７年以来の勝利を目指す。

２年生１２人のほか、前川護監督も８日に修学旅行へ出発。この日は１年生に３年生部員１人とＯＢ１人も加わって守備中心の練習を行った。松浦碧コーチ（３０）は「ＯＢが快く協力してくれたので何とか（公式練習に）来ることが出来た。他の球場よりもファールゾーンが広かったり、フェンスが高かったりする。見た目がかなり違うので、２年生にもそこら辺の情報をしっかり伝えたい」と説明した。

２年生は広島、関西への修学旅行中で、明日１１日に帰道する。バットを宿舎に送って素振りを行っているほか、ボールも持参するなどして最低限の調整は続けている。１年生からグラウンドの感触を伝えるほか、この日撮影した打席からの映像も共有する予定だ。

進学校対決となる立命館慶祥戦まで、全員での練習は開会式が行われる１２日のみ。初戦には吹奏楽部を含めた約４００人の生徒らが応援に駆けつける予定で、正捕手の松崎柚斗（１年）は「２年生がいないから出来ないではなくて、２年生の穴を埋められるような練習をしてきた。今回も学校の人がたくさん来るので良い姿を見せたい」と力を込めた。