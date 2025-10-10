お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）と矢作兼（54）が9日深夜（10日）放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。深夜の生放送中にリスナーから結婚報告のメールが相次ぐ異例の展開となった。

小木は歌手森山良子の娘でミュージシャンの奈歩（53）と06年に結婚。結婚記念日が「10月10日」であることから、番組内で「チームオクトーバー」を主張。東京03の角田晃広や、同局の「JUNK」プロデューサー宮嵜守史氏も「10月10日」を結婚記念日としており、「チームオクトーバー」を形成してきた。

今回の放送当日が「10月10日」だったこともあり、番組途中からは「チームオクトーバー」入りを希望する番組リスナー、通称「クソメン」「クソガール」たちからの結婚報告が相次いだ。

生放送で1時間が経過した頃、今放送のメールテーマ「かぶれ」を募集。だが、ラジオブース内で放送作家が「（メールが）すっごい来てる」と結婚報告が多数来ていると明かした。

矢作はその後1時間弱、「チームオクトーバー」入りを希望する「クソメン」「クソガール」からの結婚報告メールを読み上げた。番組愛、2人のなれ初めに始まり、婚姻届提出に至った経緯、「チームオクトーバー」への思い、チームの証しであるTシャツのサイズを次々と読み上げ祝福。中島みゆきの代表曲「糸」をバックに、読み手に徹した矢作は「こんなことある？」と驚いていた。来年に結婚20年を迎える小木も「そうなると責任感じる。頑張っていかないと」と言葉に力を込めた。

「おぎやはぎのメガネびいき」は今放送で992回目の放送。年内に1000回記念を迎える。