武尊＆川口葵夫婦、結婚披露宴の集合ショットが「豪華すぎる」「日本代表ばかり」と話題 参列者ら続々とSNS更新
【モデルプレス＝2025/10/10】元K-1三階級制覇王者の武尊と妻で女優の川口葵が10月10日までに、それぞれInstagramを更新し、結婚披露宴を行ったことを報告。親交のある参列者が続々とSNSに集合写真をアップし、話題を呼んでいる。
【写真】K-1ファイター＆美女タレント結婚披露宴に豪華アスリート集結
武尊と川口は、7月29日に結婚を発表。8月27日には川口がハワイ挙式の様子を公開し、今回、国内で結婚披露宴を行ったことを報告した。
2人と親交のある元レスリング日本代表の吉田沙保里や、元バトミントン日本代表の潮田玲子、元バレーボール日本代表の狩野舞子、元関脇の豊ノ島ら参列者が続々とSNSに結婚披露宴の様子をアップ。元サッカー日本代表の小野伸二や、元バレーボール日本代表の栗原恵、元横綱の照ノ富士など、著名人がズラリと並ぶ集合写真が話題を呼び、SNS上では「豪華すぎる」「日本代表ばかり」「圧倒される」「各界の最強が勢揃い」「華やか」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
