ちいかわベーカリー、ハロウィン仕様の“黒猫パン”や秋ぶどうドリンク登場 フィナンシェはかぼちゃ味に
【女子旅プレス＝2025/10/10】東京・原宿の“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」は、ハロウィン仕様のパンや秋限定のフィナンシェを、2025年10月14日（火）から11月3日（月・祝）の期間限定で提供する。
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。
ハロウィン時期に合わせて、黒い猫耳がついた秋限定のパンが登場。ちいかわパン（黒猫）は栗あん、ハチワレパン（黒猫）は、ほうじ茶クリーム、うさぎパン（黒猫）は、かぼちゃあんがつまった、この時期だけのハロウィン仕様のキュートなビジュアルとなっている。
また、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのかぼちゃ味の秋限定バージョンのフィナンシェも登場。しっとりとした食感とかぼちゃとの風味が好相性だ。
さらにテイクアウトドリンクから、秋ぶどうの華やかな甘みとやさしい酸味が感じられるぶどうドリンク、ヨーグルトぶどうが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：61.22坪（202平米）
