フジミ模型、「AE86 トレノ藤原拓海」キャラクターアクリルスタンド付き特別仕様など2026年1月発売「カーモデル」新製品公開
「1/24 ISD1EX-1 トレノ前期型1600GT APEXAE86藤原拓海 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」
フジミ模型は、2026年1月に発売する予定の「カーモデル」新製品情報を公開した。
12月に発売される新商品には、キャラクターアクリルスタンド付きの特別仕様「トレノ前期型1600GT APEXAE86藤原拓海」、「トヨタFJクルーザー（特別仕様/アウトドアパーツ付き）」の「ツートーンオレンジ/2012」、「ツートーンブルー/2011」、「ホワイト/2011」がラインナップしている。
1/24 ISD1EX-1 トレノ前期型1600GT APEXAE86藤原拓海 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)
発送予定日：2026年1月27日
価格：3,960円
コードNO.4968728183961
「AE86 トレノ藤原拓海」に、キャラクターアクリルスタンドが付属した特別仕様。
1/24 車NEXT25EX-1 トヨタFJクルーザー(ツートーンオレンジ/2012)（特別仕様/アウトドアパーツ付き）
発送予定日：2026年1月29日
価格：5,060円
コードNO.4968728066578
2010年に日本仕様として発売された初期のタイプを追加金型で製品化。オレンジカラーは、2012年イエローに代わりラインナップされた。
1/24 車NEXT26EX-1 トヨタFJクルーザー(ツートーンブルー/2011)（特別仕様/アウトドアパーツ付き）
発送予定日：2026年1月29日
価格：5,060円
コードNO.4968728066585
日本仕様発売時に設定された明るいブルーを基調としたカラーモデル。
1/24 車NEXT27EX-1 トヨタFJクルーザー(ホワイト/2011)（特別仕様/アウトドアパーツ付き）
発送予定日：2026年1月29日
価格：5,060円
コードNO.4968728066592
日本仕様として販売開始当初から販売終了まで一貫して設定されていたホワイトカラー。ホワイトカラーには「塗装派向けデカール」と「ストレート無塗装派向けシール」の両方が付属する。
