蛯原友里、双子の妹・英里さんと“46”歳の誕生日報告にファン衝撃「変わらなすぎ」 貴重な家族ショットも公開
モデルの蛯原友里が10日までに自身のインスタグラムを更新。双子の妹でチャイルド・ボディ・セラピストとして活動する蛯原英里さんと46歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】本当に46歳!?…双子の妹・英里さんとの2ショットを披露した蛯原友里
3日に誕生日を迎えた海老原姉妹は「今年は１日遅れで英里家族と一緒に石垣島でお祝いできました」とともに誕生日を祝ったことを報告。さらには家族で夜空を眺める写真を添え、「みんなで見た夜空が最高にきれいでハードスケジュールだったけど、来れてほんとによかった」と思い出を振り返った。
この投稿には「ご家族全員がスタイルよい」「姉妹美人すぎです」「似すぎです」「変わらなすぎ」との反響が寄せられている。
