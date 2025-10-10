◇ナ・リーグ 地区シリーズ第4戦 ブルワーズ0―6カブス（2025年10月9日 シカゴ）

ブルワーズは9日（日本時間10日）、カブスとの地区シリーズ第4戦に0―6で敗れ、通算2勝2敗のタイとなった。リーグ優勝決定シリーズ進出をかけた地区シリーズ第5戦は11日（日本時間12日午前9時8分開始予定）に行われる。

打線がわずか3安打に封じられ、投手陣は3本塁打を浴びての完敗。試合後、パット・マーフィー監督は「勢いというのは無理に作れるものではない。野球では、フィールドで起こったことがすべて。カブスは崖っぷちからよく戦った。ここの2試合、彼らは素晴らしいプレーをした。ピッチングも、守備も、勝負強い打撃も、ホームランも。彼らは勝てるチームとして構築されていて、実際に素晴らしいプレーを見せた」と相手の戦いに脱帽した。

ただ、レギュラーシーズンで97勝65敗の勝率.599とナ・リーグ最高勝率で勝ち上がってきた。そしてホームでの戦いとなる第5戦に向け「第5戦ではこちらのホームに戻るので、流れが変わることを願う。どれだけ戦えるかが問われる試合だ。これまでのシーズン、我々はずっとそれをやってきた。このチームは連敗を重ねるようなチームではない。色んな形で勝ってきた。私はこのチームを尊敬しているし、信じている。こうなる運命だったのかもしれない。これ以上に厳しい環境はない。これが我々にとって最高の準備になったと思うし、第5戦にはしっかり準備して臨めると確信している」と前を向いた。