タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。かつての家族の食事会について語った。

幼少期の自身と父である明石家さんま、母である大竹しのぶとの写真などが披露されると「自分も年を重ねて、だんだん両親の顔に似てきたななんて思いますね」とほほ笑んだ。

両親はIMALUが2歳の時に離婚している。幼少期のさんまとの思い出を問われ、映画やテーマパークに共に出かけたと回想した。

また「ご飯も一緒によく行ってましたし」と明言。訪れるのは「いつも決まった場所で、しゃぶしゃぶ屋さんにいつも行ってたんですけど」と打ち明けた。

「祖母と母と兄と父とみんなで。月に1回ぐらいだったんですかね。ご飯をしに行ってました」と目を細めた。

司会の黒柳徹子が「楽しかった？お父さまと一緒だと」と尋ねると、「そうですね。楽しかったです」とIMALU。「家でも変わらずずっとしゃべってるんで。ずっと家族とご飯食べてる時も、常日頃MCしてました」とぶっちゃけた。

黒柳が「大変ね」と応じると「そうです。しゃべるのだって私がタイミングがないっていうか。話す暇がなかったですね」と苦笑した。