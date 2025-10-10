盛り下がるかもしれませんが。

10月末といえばハロウィーン。仮装して繁華街でワイワイ騒ぐのもいいですが、ここはひとつ、ハロウィーンに向けてカボチャでテルミンを作ってみませんか？

カボチャじゃなくてもいいんだよ

テルミンは手をかざすことにより、本体と手の距離で音程や音量を変化させながら演奏する電子楽器ですが、これの自作方法が公開されています。製作者のSophy Wongさんはこう述べています。

テルミンは『地球が静止する日』など、数々の名作ホラー映画のサウンドトラックに使用されており、ハロウィーンのプロジェクトにもぴったりです。

ジャック・オー・ランタンならぬ「ジャック・オー・テルミン」と題されたこのプロジェクト。使用するメインパーツは、超音波距離センサーとCircuit Playground Express（CPX）。CPXが距離の測定値に応じて音を生成しつつ、内蔵のLEDを点滅させるギミックもあり。

Image: adafruit

CPXは日本の電子パーツ屋さんでも5,000円くらいで入手できます。そのほかのセンサーやスピーカー、電池ホルダーなどのパーツはどれも数百円程度ですので、費用はたいしてかかりません。作業工程はウェブ上に詳しく書かれています。

CPXを動かすコードはCircuitPythonで書かれていますが、こちらも公開されているので、あまり難しいことはありません。あえていえばカボチャをきれいに彫って、スピーカーなどのパーツをセッティングする穴を開けるのが最も難易度高いかも。

Image: adafruit

Sophy Wongさんはこうアドバイス。

このプロジェクトでは、プラスチック製または発泡スチロール製のカボチャを選ぶことを強くお勧めします。そうすればジャック・オー・テルミンを何年もハロ​​ウィーンで楽しむことができます！ 本物のカボチャで作る場合は、電子部品をラップで覆うか、カボチャの中にビニール袋に入れて密封する必要があります。

要するに別にカボチャじゃなくてもいいってことなんですが、でもカボチャ型電子楽器って楽しそうじゃないですか。本当に難易度高くないのでチャレンジしてみてください。

Source: adafruit