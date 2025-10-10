「ドジャース四天王」大谷翔平、シャンパンファイトの様子公開「お嬢さまと真美子夫人も大喜びですね」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは10月10日、自身のInstagramを更新。シャンパンファイトの様子などを公開しました。
【写真】歓喜の渦に包まれる姿
後輩の山本由伸選手にシャンパンを掛ける姿はとても楽しそうです。また山本選手、ブレイク・スネル選手、タイラー・グラスノー選手との4人ショットも公開。投手同士、仲が良いのかもしれません。
コメントでは、「おめでとうございます」「最高です」「次はリーグ優勝」「お嬢さまと真美子夫人も大喜びですね」「ドジャース四天王」「それにしても佐々木朗希さんの活躍は凄かったです」「第4戦は緊迫したすごい試合でしたが、勝ってよかったです」「次こそはホームランを」「切り替えて切り替えて、朗希さんみたいに無双しちゃってください！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「次こそはホームランを」「NLCSへ! この調子でドジャース」と英語でつづり、写真7枚と動画1本を公開している大谷選手。同日の試合に延長の末、見事勝利した同チームはリーグ優勝決定シリーズへと進出を決めました。大谷選手はチームの集合ショットやシャンパンファイトの様子などを公開しています。
次戦は14日大谷選手は同試合は無安打でしたが、それでもチャンスの場面で敬遠されるなど、存在自体が相手へのプレッシャーになっているようです。次戦は14日に控えています。注視したいですね。
