ºòÇ¯¡¢Ä«¥É¥é½÷Í¥¤È¤Îà¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸á¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÅÅ·âÈ¯É½¡Ä31ºÐÇÐÍ¥àÊÌ¿Íµéá»Ñ¤Ë¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¤¨!?¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡ÏÃÂê¤Î±Ç²è¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤ä´ã¶À¤â»÷¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡Ä
¡¡ºòÇ¯¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î»ö¼Âº§¤äÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡¢31ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÍÍÊÑ¤ï¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÉö¡×¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡£¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤ä´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤È¿Ü±Ê·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦³áÌîÌÐÌò¤Ç½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÎÃ¤È·Ã¤ò°ì¿ÍÆóÌò¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨!?¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ´Ñ¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËµÜÂô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤äÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£