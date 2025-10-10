¿ôÇ¯¿¶¤ê¤ÎÂçÃÀà¥¤¥á¥Á¥§¥óá22ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¸¤Êª¤Ï¡×¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤¹ÂáÊá¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Æ¥É¥¥É¥¡×
µ®½Å¤Ê¥Ç¥³½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡¸µ¡Ö¡áLOVE¡×¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ(22)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª¥Ç¥³½Ð¤¹¤Î¤Ï3.4Ç¯¿¶¤ê(³Î¤«)¤È¤«¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¡Öº£·î¤ÏSNS´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ°È±¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¥Ç¥³¤ò½Ð¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¤Î¼ª¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢Çò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¢¥¥ã¥á¥ë¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò´Ë¤¯±©¿¥¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³¡¼¥Ç¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂç¹¥É¾¡£¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¸¤Êª¤Ï¡×¡ÖÁ°È±¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÁ°¤ÏÁ°È±¤Ê¤·¤Ç¤â¤Ð¤Ö¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¥Ç¥³½Ð¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼ª¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬Å·ºÍ¡×¡Ö¤â¤©¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó´°àú¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤Î³Ê¹¥¤ÏÈ¿Â§¤Ç¤¹ÂáÊá¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤âÈ±¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£