YOSHIKI、マドンナと歴史を刻む衝撃のツーショット SNSは爆発的反響「美男美女でオーラ半端ない！」「コラボが始まる？」
X JAPANのYOSHIKIが10日、自身のインスタグラムを更新。米歌手マドンナとの豪華ツーショットを公開した。
【写真】すごすぎる…！透明なグランドピアノに座るYOSHIKI
2人の手に輝くのは、仏名門ポメリーとYOSHIKIが生んだ伝説のシャンパーニュ“Y by YOSHIKI × CHAMPAGNE POMMERY”。 マドンナ主催「THE PARTY」で振る舞われ“祝宴の象徴”として会場の華やかさを一層引き立てた。
ポメリーが1836年の創業以来、世界的アーティストと共同ブランドを立ち上げたのは今回が史上初。しかも発売直後から世界各国でトップセラーを記録し、189年の歴史を塗り替える快挙となった。
インスタ公開直後からSNSは爆発的反響。「スターすぎ！」「美男美女でオーラ半端ない！！」「Two Legend」「コラボが始まる？」「すごい！これは、いままでで一番驚きました！」との声が世界中から殺到している。
YOSHIKIはマドンナの盟友ガイ・オセアリーをはじめ、ハリウッドや音楽界の巨匠たちと絆を結び、活動は音楽を超えて拡大。今年4月には米『 TIME100: 世界で最も影響力のある100人』に日本人ミュージシャンとして初めて選出。
先月は米ファッション誌『Flaunt Magazine』200号の表紙を飾り、そして11月にはサウジアラビア・ユネスコ世界遺産ヘグラで日本人初の特別コンサートを開催予定。
