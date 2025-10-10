川口春奈、駐車時に“ピンチ”「一回だけ」「めちゃくちゃ焦って…」エピソード明かす
俳優の川口春奈（30）が、9日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。駐車時にピンチに陥ったエピソードを明かした。
【写真】「色っぽくて、素敵」“パックリ美背中”あらわな川口春奈
番組終盤、「人生で助けられた瞬間」を聞かれた川口は、「一回だけ。どうにもこうにも車の駐車ができなくて」と話し、「ロケバスが停まっていたいたので、マイクロ（バス）のドライバーさんに『すみません…』って代わってもらって」と、ピンチ時に助けを求めたエピソードを明かした。
ブラックマヨネーズの小杉竜一が「詰まっているとき、焦るよな」と共感。川口は「めちゃくちゃ焦って…」と話していた。
