俳優の武田梨奈さんの公式Xアカウントが「スタッフよりお知らせ」として、注意喚起の文章を投稿しています。



文章では「一部の方によるSNS上での誹謗中傷及び虚偽事実の拡散が発生していることを確認」「然るべき処置を検討」と厳しい言葉で注意喚起しています。

平素より、武田梨奈を応援していただき、誠にありがとうございます。

長期間にわたり、本人や出演作品に対し、一部の方によるSNS上での誹謗中傷及び虚偽事実の拡散が発生していることを確認しております。

このような行為は今後の活動に影響を及ぼすだけではなく、関係各所にご迷惑をおかけすることになりますため、肖像の無断使用含め、一切おやめいただけますようお願い申し上げます。

今後、悪質な迷惑行為に対しましては然るべき処置を検討してまいります。

ご理解のほど宜しくお願い致します。

武田梨奈スタッフ

武田梨奈さんは、現在主演映画「By 6 am 夜が明ける前に」が全国公開中。主演を務める人気ドラマ「ワカコ酒」も10月から新シーズンが始まるなど、活躍を続けています。

