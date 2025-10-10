SixTONES松村北斗（30）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。デビューするまでに芸能活動をやめようと思ったことがあるかどうか聞かれ、「ある」と答えた。

MCハライチ澤部佑から「北斗くんはデビューまでけっこう時間がかかってるんですよね」と質問されて「そうですね、2009年に芸能活動始めて、CDデビューしたのが20年なんで、11年ぐらいかかってますね」と話した。

澤部が「SixTONESはできてた？」と聞くと「2015年に結成して、5年かけてCDデビューだったんで」と説明。澤部に「それはよそに比べるとかかってる方なの？」と問われて「かかってる方でしたね。けっこう勢いでバーンといけちゃう人はいて、身のまわりにもいたんですけど、ちょっとおいていかれるという経験もしながら、途中でやめたいというか、やめるしかないのかな、というのはけっこうありましたね」と自身のデビュー時を振り返った。

MCの神田愛花から「デビューまでに時間がかかったのは何か要因があるんですか」と尋ねられて「いやー、ダメだったんじゃないですか。デビューに対して間が悪かった」と答えてスタジオをざわつかせた。

澤部が「ケンティー（中島健人）、（菊池）風磨くんとかと同じグループやってたんだよね」と尋ねると「あとSixTONESの高地優吾と4人でB.I.Shadow（ビーアイシャドー）ってグループがあって、その中から2人がSexy Zoneがデビューしていって、僕と高地はできなかった…みたいな。その2人がSixTONESに入ってるんですけど」と話した。

澤部が「それだって、なかなかの感情になりますよね」と質問すると「そのときぐらいですね、成功、失敗のような感じになるので、本当に仕事がなくなって『ああ、これ、やめるしかない』ってなって」と話すと同じくゲストの宮崎美子から「それがいくつぐらい？」と尋ねられて「それが高校生ですね。上京してきてすぐだった。何を間違えたか中島健人と同じ高校入っちゃって。デビューできた、できなかったに分かれたので、つらさはありましたね」と中島に劣等感を抱いていたことを明かし「まえ、でもケンティーは（デビューが）早いでしょうね」と中島の持つ華やかさを認めていた。