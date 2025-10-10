出産の中川翔子、双子弟の「臍の緒がとれました」3ショットで報告 産後の変化描いた絵日記も「久しぶりに続けて眠れてます」
【モデルプレス＝2025/10/10】タレントの中川翔子が10月10日、自身のInstagramを更新。双子の写真を公開し、近況を報告した。
【写真】双子出産の中川翔子「臍の緒がとれました」3ショット公開
中川は、笑顔の自身と双子が並ぶ写真とともに「双子弟くんの、臍の緒がとれましたー！」と報告。生後10日となり「2人とも顔が毎日変わっていく」と成長を噛み締めていることを綴っている。また中川本人の体調も「産後ケアにいて、数日前からやっと、久しぶりに続けて眠れてます」と安定していることを報告。産後の変化について絵日記で徒然も綴っており、「絵日記はわたし自身のストレス発散と双子へのいつかのプレゼントのきもち」とも記している。
この投稿には「絵日記最高です」「お母さんの愛ですね」「すくすく大きくなってる」「双子ちゃんかわいい」「無理せず、でも楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子出産の中川翔子「臍の緒がとれました」3ショット公開
◆中川翔子、近況を報告
中川は、笑顔の自身と双子が並ぶ写真とともに「双子弟くんの、臍の緒がとれましたー！」と報告。生後10日となり「2人とも顔が毎日変わっていく」と成長を噛み締めていることを綴っている。また中川本人の体調も「産後ケアにいて、数日前からやっと、久しぶりに続けて眠れてます」と安定していることを報告。産後の変化について絵日記で徒然も綴っており、「絵日記はわたし自身のストレス発散と双子へのいつかのプレゼントのきもち」とも記している。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】