高橋愛、美脚際立つ私服コーデ披露「センス抜群」「上級者」と反響
【モデルプレス＝2025/10/10】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が10日、自身のInstagramを更新。バラエティ溢れる私服コーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】高橋愛、上級者コーデで美脚際立つ
高橋は「しふく。まとめました」と様々な私服でのコーディネートを投稿。黒のモード系から、 スーツケースにもたれかかったジーンズジャケットのカジュアルスタイルまで、バラエティー豊かなファッションセンスを見せている。また、 白をベースとしたミニ丈ワンピースのコーディネートでは、Miu Miu（ミュウミュウ）の黄色いバッグを差し色に、ブラックのロングブーツを合わせ、すらりとした長い足を披露している。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「写真集みたい」「完璧スタイル」「美脚に目がいく」「上級者コーデ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋愛、上級者コーデで美脚際立つ
◆高橋愛、ミニ丈ワンピースで美脚披露
高橋は「しふく。まとめました」と様々な私服でのコーディネートを投稿。黒のモード系から、 スーツケースにもたれかかったジーンズジャケットのカジュアルスタイルまで、バラエティー豊かなファッションセンスを見せている。また、 白をベースとしたミニ丈ワンピースのコーディネートでは、Miu Miu（ミュウミュウ）の黄色いバッグを差し色に、ブラックのロングブーツを合わせ、すらりとした長い足を披露している。
◆高橋愛の写真に反響
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「写真集みたい」「完璧スタイル」「美脚に目がいく」「上級者コーデ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】