【サウジアラビアロイヤルＣ】ノーザンファーム生産馬を中心に考える？ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント！

攻略POINT【新馬組】

中心は東京芝1600、札幌芝1500Ｍ組

新馬組で注目は東京芝1600Ｍ組［4・1・1・2］。馬券に絡んだ６頭は前走でルメール騎手もしくは短期免許で来日したレーン騎手が騎乗。春の東京で名手を背にデビュー勝ちしていると信頼度は高い。

また札幌芝1500Ｍ組は［2・0・0・0］で勝率は100％。出走があれば注意が必要。

攻略POINT【前走距離】

同距離の1600М組が中心

前走距離別成績を見ると、前走1600Ｍ組が［6・7・8・39］ で主力。1500 Ｍ 組［3・0・1・4］、1800Ｍ組［1・2・1・11］も好調だ。

逆に1200Ｍ組［0・0・0・7］と2000Ｍ組［0・0・0・3］は良績がなく割引。1400Ｍ組は［0・1・0・4］だが、19年以降は馬券に絡んでおらず低調。

攻略POINT【生産者】

ノーザンファーム生産馬が中心

素質馬を多数擁するノーザンファーム生産馬は［5・7・5・9］。馬券に絡まなかったのは22年だけと堅実な成績を残す。当日②人気なら［1・2・2・0］。これを含め、①～④人気であれば［4・7・5・4］。

逆に⑤人気以下だと［0・0・0・5］とさっぱり。人気で取捨を判断したい。

サウジアラビアロイヤルＣ 過去10年のデータ

