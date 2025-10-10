東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
国内企業物価（9月）08:50
結果 0.3%
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
結果 2.7%
予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
加藤財務相
一方的な急激な動き見られる、ファンダメンタルズ反映し安定的推移が重要
【米国】
米労働統計局（BLS）
政府閉鎖でもCPIを発表する準備を進めている、月末までに発表目指す
報告書を作成するために一部職員を職場に呼び戻し始めた
【豪州】
ブロック豪中銀総裁
失業率は良好な水準を維持、インフレも目標範囲内に戻った
家計消費も回復基調にあり豪経済状況はかなり良好な状態にある
サービス部門のインフレは「粘り強い」状態にある
【米中関係】
中国政府はエヌビディアのAIチップに対する税関取り締まりを開始した
米政府はイラン産原油を購入したとして中国主要原油ターミナルに制裁を科した
※経済指標
【日本】
国内企業物価（9月）08:50
結果 0.3%
予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)
結果 2.7%
予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
加藤財務相
一方的な急激な動き見られる、ファンダメンタルズ反映し安定的推移が重要
【米国】
米労働統計局（BLS）
政府閉鎖でもCPIを発表する準備を進めている、月末までに発表目指す
報告書を作成するために一部職員を職場に呼び戻し始めた
【豪州】
ブロック豪中銀総裁
失業率は良好な水準を維持、インフレも目標範囲内に戻った
家計消費も回復基調にあり豪経済状況はかなり良好な状態にある
サービス部門のインフレは「粘り強い」状態にある
【米中関係】
中国政府はエヌビディアのAIチップに対する税関取り締まりを開始した
米政府はイラン産原油を購入したとして中国主要原油ターミナルに制裁を科した