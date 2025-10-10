東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（9月）08:50

結果 0.3%

予想 0.1% 前回 -0.2%（前月比)

結果 2.7%

予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

加藤財務相

一方的な急激な動き見られる、ファンダメンタルズ反映し安定的推移が重要



【米国】

米労働統計局（BLS）

政府閉鎖でもCPIを発表する準備を進めている、月末までに発表目指す

報告書を作成するために一部職員を職場に呼び戻し始めた



【豪州】

ブロック豪中銀総裁

失業率は良好な水準を維持、インフレも目標範囲内に戻った

家計消費も回復基調にあり豪経済状況はかなり良好な状態にある

サービス部門のインフレは「粘り強い」状態にある



【米中関係】

中国政府はエヌビディアのAIチップに対する税関取り締まりを開始した

米政府はイラン産原油を購入したとして中国主要原油ターミナルに制裁を科した

