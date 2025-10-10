10月10日 発表

viviONは、翻訳サービス「みんなで翻訳」の拡張を行ない、出版社から刊行されているマンガ作品への対応を開始した。

「みんなで翻訳」は、コンテンツを世界に届けたいクリエイターと翻訳者をつなげ、13言語に作品を翻訳し発売できるサービス。今回の拡張に伴い、「出版社からの作品の翻訳希望」と「翻訳者からの翻訳申請」それぞれの受付をスタートした。

既にサッカーマンガ「キャプテン翼」をはじめとするマンガ作品の翻訳が可能となっており、今後翻訳が完成したデジタル版作品は、2025年度冬頃より販売を予定している。

【「キャプテン翼」原作者・高橋陽一氏コメント】

日本から世界へ飛び出し活躍する翼たちと、日本のコンテンツがより世界で活躍してほしいという viviON の想いに共通点を感じ、今回一緒に取り組みを行うことになりました。

より多くの世界の方に漫画文化を楽しんでいただければと思います。（高橋陽一）