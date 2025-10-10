「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



８日の取引終了後、ＳＢＩ証券（東京都港区）及びＳＢＩ新生企業投資（同）との業務提携を通じて投資事業に参入し、それに伴い会社分割によって２６年４月１日をメドにホールディングス体制へ移行すると発表した。投資事業を行う子会社Ｎａｎｏ Ｂｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔを設立し、未公開企業や企業の部門カーブアウトを対象に投資を行う。また、今回の投資事業参入のためのファイナンス面の裏付けとして、ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割り当てにより第２２回新株予約権（行使価額修正条項付）及び私募債を発行。約４４億７０００万円を調達し、調達資金は私募債の償還及びファンド出資資金にあてる予定だ。



この発表を受けて、９日の同社株はストップ高の１８１円に上昇。この日も一時、前日比４５円（２４．９％）高の２２６円に買われており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS