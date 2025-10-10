タキヒヨー<9982.T>が後場上げ幅を拡大している。午後２時ごろに発表した８月中間期連結決算が、売上高３１７億９９００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益１１億１７００万円（同２．２倍）、純利益９億２９００万円（同２．２倍）と大幅増収増益となったことが好感されている。



引き続き主要得意先に対する商品のブランディングを強化しコア事業である卸売事業の強靱化を図ったことに加えて、不採算事業の撤退や再構築を進めたことなどが奏功した。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高６１０億円（前期比０．６％増）、営業利益１５億円（同１４．３％増）、純利益１２億５０００万円（同１２．８％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS