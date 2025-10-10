株式会社ハコスタは、コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」を11月1日（土）と翌2日（日）に、みなとみらい地区の大型商業施設「横浜ワールドポーターズ」で開催する。

acosta!は全国各地で毎月開催される日本最大級のコスプレイベント。年間動員数は25万人を超えるという。同会場におけるacosta!の開催は初。

みなとみらい地区の街並みや海を一望できる屋上施設「ROOF TOP WORLD」を会場として活用する。みなとみらい地区の街並みや遠くに広がる海を望む開放感のある空間だという。

イベント名

acosta!@横浜ワールドポーターズ

開催日時

2025年11月1日（土）、翌2日：11時00分～19時00分

※撮影は18時00分まで

会場

横浜ワールドポーターズ

神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1

カメラマン参加費

※いずれも事前購入の価格。カッコ内は当日価格

アーリーチケット：2,680円（3,200円）※10時30分から入場可能 通常チケット：2,380円（2,900円）※12時00分から入場可能 中高生：1,180円（1,500円）※12時00分から入場可能