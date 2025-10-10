Snow Manの新曲「TRUE LOVE」MVから、ラウール・深澤辰哉・岩本照のフォーカス映像が公式Instagramで公開された。

【動画】ラウール・深澤辰哉・岩本照の「TRUE LOVE」ツヤピカ王子様ルック①～③

■アルバム『音故知新』のリード曲「TRUE LOVE」

Snow Manが11月5日にリリースする5枚目のアルバム『音故知新』のリード曲である「TRUE LOVE」。先日MVが公開され、続けてラウール・深澤・岩本の3人のソロムービーが1本ずつ分かれて公開された。3人とも発光するようなツヤピカフェイスで登場している。

ラウールの映像は、ニッコリ笑顔でスタート。目を閉じて歌うアップ、手の上に顔をのせたキュートな姿、白スーツで弾けるように笑う様子、頭にティアラをのせて黒いレースのマントをまとって笑顔で手を振る姿も。

頬を指でツンツンしたり、髪をかき上げたり。王子様のような衣装でバルコニーに立つ様子、そして“君”と歌いながらピースするところで締め括られる。

ファンからは、「目鼻立ちが美しすぎる」「本当の王子様にしか見えない」「お目目きゅるきゅる」「天使ですか？」などといった声が続々と到着。

深澤の映像は、目を見開いてカメラを指すところから。佐久間大介と夜空を見上げるツーショットや、ふわふわヘア＆ビジュータイ輝く衣装での凛とした表情、白衣装で寝そべってほほ笑む様子も。

ナチュラルな笑顔や、“君”と歌いながらカメラを指しウィンクするポーズ、無邪気に飛び跳ねる姿や降ってくる白い羽を掴む様子も収められている。

「ふっか王子様かわいい」「ウィンクに撃ち抜かれる」「ふかさくエモい」「ふっかさんの笑顔に癒される」と、こちらにもファンから絶賛の声が殺到。

岩本の映像は、横分けパーマヘア＆顔回りにゴージャスな装飾がついた白ジャケット衣装で、流し目の笑顔でカメラを見つめるところからスタート。さらに、ノートを眺めながら笑顔を見せたり、ユニコーンを連れて歩いたり。

半袖シャツのシンプルな衣装で笑顔を見せる様子や、くしゃっとほほ笑む顔、そしてこちらでも“君”という歌詞でカメラを指すシーンなど、見どころ満載。

「ひーくんのプリンスは最強」「くしゃっとなる笑顔が大好き」「ナイトのひーくんに守られたい」「やさしい表情にキュン」など、こちらにも岩本にときめいたファンからの声が続々と到着している。

■「目鼻立ちが美しすぎる」とファン絶賛のラウールの映像

■佐久間大介とのツーショットやウィンクに注目！深澤の映像

■くしゃっとした笑顔にときめくファン続出の岩本の映像