香取慎吾が自身のInstagramを更新し、『うたコン』に出演した際のオフショットを披露した。

【写真】『うたコン』のパネルの前で両手を広げる香取慎吾

■香取慎吾が『うたコン』に登場し2曲を歌唱

10月7日に放送されたNHK総合の音楽番組『うたコン』に出演した香取。この日の特集テーマは、「日本人が愛したジャズ」。香取は、名曲「SING SING SING」を歌唱した。さらに、番組後半では「一億人の恋人（feat. 乃紫）」も披露。

香取は「ずっとSingしていたい みんなとSwingしながら SNG」とコメント。複数枚のオフショットを披露した。写真は、『うたコン』のフォトパネルの前で両手を広げたポーズでのモノクロショット（1枚目）と同じポーズのカラーのショット（2枚目）や共演した乃紫（のあ）らとの集合写真（3枚目）を公開。さらに、4枚目には綾小路きみまるから送られた大きな花束の写真が。「うたコン出演おめでとうございます。一億人の恋人 楽しみにしています」というメッセージが付いている。この花束を抱えた姿も公開し、嬉しそうな笑顔が印象的だ。

SNSには「一億人の恋人の慎吾！」「歌も踊りも笑顔も最高だった」「最高のパフォーマンスだったよ」といった声を見ることができる。

■写真：『うたコン』のボードの前で手をひろげる香取慎吾のモノクロショット

■氷川きよしからは「お腹冷やさないように」と“腹巻”をプレゼント

また、香取は自身のXも更新。「氷川きよしさんにお腹冷やさないようにって腹巻もらった ありがとうkiiちゃん」とコメントし、同じく『うたコン』で共演した氷川から贈られた“腹巻”の写真を披露した。

この氷川からのプレゼントには「思わず笑っちゃいました」「きーちゃん優しい」「ナイスセレクト」「ほっこりする」と様々なコメントが集まっていた。