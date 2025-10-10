Snow Manの向井康二が個人Instagramで脚の長さが際立つオフショットを公開した。

【写真】スーツ姿の向井康二が夜散歩＆夜カフェする『フェイクマミー』オフショットなど

■「#竜馬の夜散歩」と「#竜馬とカフェ」の2パターンを披露

向井は「フェイクマミーいよいよ明日放送やで！みてね！」と添えて、10月9日に6枚の写真を公開。向井は10月10日から放送される新ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に黒木竜馬役で出演する。

まずは「#竜馬の夜散歩」と添えた3枚。鮮やかなブルーのシャツ姿の向井が、夜の道路の柵に軽く腰掛けた待ち合わせ中のようなショット（1）。足の長さが際立つポーズに注目。

さらに、笑顔を見せた横顔ショット（2）や、キリッとした表情の写真（3）も。

続いて「#竜馬とカフェ」の3枚。カフェの椅子に座りグラスを持って、俯きながらシャツの首元に手を添える姿（4）。片手で耳元に触れながらのカメラ目線（5）、グラスで飲み物を飲む様子（6）を披露している。

「こーじくん脚長っ！」「青シャツ姿メロい」「スタイルも顔もいい」「夜デート気分をありがとう」などといったファンの声が続々と到着。

また、ドラマ公式Instagramでは、主演の波瑠と川栄李奈と共に『ラヴィット！』に出演した、カジュアルコーデのオフショットも公開されている。

■カフェで向き合っている気分になれる写真も！？オフショット6枚

■向井が波瑠＆川栄李奈と並んだ『ラヴィット！』オフショット