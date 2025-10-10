山崎樹範、「とにかく毛量多い」頭頂部の写真を公開「家系的にはこの毛量のまま真っ白になります」
俳優・吉井怜（43）の夫で俳優の山崎樹範（51）が9日、自身のインスタグラムを更新。「とにかく毛量多い」という自身の髪の写真を公開した。
【写真】「家系的にはこの毛量のまま真っ白になります」黒髪びっしりな頭頂部の写真を公開した山崎樹範
山崎は「毛量 実るほど頭を垂れる稲穂かな。実りに実った私の頭頂部。とにかく毛量多い私です。家系的にはこの毛量のまま真っ白になります。コントで爆発した後の博士のような頭になると思われます。なので歳を取るまでこのまま人生コントを演じ続けたいと思います」とつづり、“真っ黒”な自身の頭頂部の写真をアップした。
この投稿にファンからは「あまりの毛量でカツラかと思っちゃった」「羨ましい。高校生の息子が薄くなったとうるさいから。羨ましいです」「眼鏡と髪型絶対かっこいいんで正面からも見たいです」「羨ましい程の毛量」「同年代ですけど…同僚や同級生と全く違います 教えたら羨ましがりますよ〜」「私の家系は白髪になる前に毛根が力尽きます。分けて下さい」などの反響が寄せられている。
【写真】「家系的にはこの毛量のまま真っ白になります」黒髪びっしりな頭頂部の写真を公開した山崎樹範
山崎は「毛量 実るほど頭を垂れる稲穂かな。実りに実った私の頭頂部。とにかく毛量多い私です。家系的にはこの毛量のまま真っ白になります。コントで爆発した後の博士のような頭になると思われます。なので歳を取るまでこのまま人生コントを演じ続けたいと思います」とつづり、“真っ黒”な自身の頭頂部の写真をアップした。
この投稿にファンからは「あまりの毛量でカツラかと思っちゃった」「羨ましい。高校生の息子が薄くなったとうるさいから。羨ましいです」「眼鏡と髪型絶対かっこいいんで正面からも見たいです」「羨ましい程の毛量」「同年代ですけど…同僚や同級生と全く違います 教えたら羨ましがりますよ〜」「私の家系は白髪になる前に毛根が力尽きます。分けて下さい」などの反響が寄せられている。