辛坊治郎、万博の“レア”画像を披露→「譲ってください」の声 「楽勝で取れた」閉幕日の予約に対し
キャスター・ジャーナリストの辛坊治郎氏が、10日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博の最終日、大阪・夢洲の会場を訪れることを伝えた。
【画像】辛坊治郎氏、万博閉幕日の激レア予約画像
辛坊氏は、万博開幕日に登場したほか、これまで数多く万博についてつづってきた。「最終日、万博行きますが、当然自力で予約取りました。一月前なら楽勝で取れたし」とさらり。
万博は連日満員で、閉幕日チケットは特に貴重。この予約画像のキャプチャを示した。
一方で「問題はトルコ帰国翌日って事。時差ボケで死にそうなのに最後まで持つか、とても心配」とも明らかに。
ファンからは「この混雑を見越して1ヶ月前にしっかり予約しているのは素晴らしいです」「最後まで楽しんでください！」のほか、「無理はなさらずチケット私に譲ってください」などの声も届いている。
