鷲尾伶菜が11月19日にリリースするミニアルバム『freivor』から、リード曲「TOP NOTE feat. SOOJIN」が本日10月10日に先行配信スタートした。

タイトルの「TOP NOTE」は、香水の“最初に広がる香り”を意味しており、“自分らしさと誇りを持って生きる強さ”をテーマにした楽曲。サウンドプロデュースはグラミー賞にもノミネートされ、国内外の多くのアーティストを手掛けるSEANN BOWEが担当。柔らかくも芯のあるサウンドに仕上がっている。

コラボレーション相手のSOOJINは、2025年8月に発売したシングル「BADITUDE」で繊細さと力強さを併せ持つ表現力が注目されたアーティスト。異なる背景を持つ2人が、ひとつの楽曲を通して新しい表現を生み出した。

また、ジャケットはアルバム全体のテーマである“香り”を象徴するように、赤と白の花が印象的に配置されたアートワークとなっており、柔らかさと力強さの両方を感じさせる世界観になっている。

◼︎鷲尾伶菜 コメント

鷲尾伶菜です。念願だったSOOJINさんとのコラボ楽曲が10/10(金)に先行配信されることになりました！

もともとSOOJINさんのソロ曲をよく聴いており、その世界観に惹かれていた中で、自分の大切なアルバムに参加していただけることとなり本当に光栄です。

一緒に歌うならこのテーマがいい！とずっと心に決めていたのが、今回の「TOP NOTE」。強く見えるけどその中にある繊細さ。それが、彼女の人生と自分の人生に重ねたときに強く感じた共通点でした。この香りがあれば、私はさらに強く、自分らしく私を演じることができる。自分に負けたくない時や勝負の時、この曲が背中を押してくれると信じています。

また、SOOJINさんのレコーディングも韓国で見学させていただきました！日本語のパートも多く入れさせていただいたので、共に確認しながら作り上げることができ、とても貴重で素晴らしい経験となりました。

「TOP NOTE」は香水の最初に広がる強い香りをモチーフに、自分を強く魅せ、誇りを保ちながら“私でいられる”という想いを込めた楽曲です。これまでにも童話と掛け合わせた楽曲をリリースしてきたので、その要素も加えつつ、トップノートらしい力強さを表現しました。

ぜひ、たくさん聴いていただけたら嬉しいです！

◼︎SOOJIN コメント

レコーディングの時に笑顔で挨拶してくれて嬉しかったです。

最初は慣れてない感じもあって心配もありましたが、鷲尾さんがすぐフィードバックもくださって、トーンとか発音とかもたくさんレクチャーしていただけたのでよかったです。

お土産でいただいたお菓子も美味しかったです！

ぜひ、聞いてください！

「TOP NOTE feat. SOOJIN」

2025年10月10日(金)先行配信

配信リンク：https://lnk.to/reinawashio_topnote 【デジタルキャンペーン】

Mini Album『freivor』のリード曲『TOP NOTE feat. SOOJIN』の配信が10月10日(金)からスタート

配信を記念して、LINE MUSICでのキャンペーン実施が決定

『TOP NOTE feat. SOOJIN』を、LINE MUSICにて1,010回以上再生＆ご応募された方全員に、“フォトグレイカード(freivor ver.)”をプレゼント

・応募期間：10月10日(金)〜11月10日(月) 23:59まで

・特典内容：“フォトグレイカード(freivor ver.)”

※応募方法等の詳細はこちら：https://ldhrecords.jp/?p=16362

Mini Alubum『freivor』

2025年11月19日(水)発売 ■完全生産限定盤

品番 : POCS-230923

（品番詳細 CD：POCX-35017 / GOODS（フォトブック）：POZX-35005）

定価 :￥6,600（税込）

フォーマット : CD ＋フォトブック＋封入特典（ステッカーシート/免許証風トレカ/リリックブック） ■通常盤

品番 : POCS-23065

定価 :￥2,200（税込）

フォーマット : CD＋封入特典（トレカ） 【店舗別購入者特典】

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：アンブレラマーカー

全国応援店：B3カレンダーポスター