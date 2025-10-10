昨年、韓国を訪れ医療機関を受診した外国人患者が117万人を超え過去最多を記録する一方で、医療サービスに対する不満やトラブルに関する相談事例も、4年前に比べて約10倍に急増したことが分かった。医療韓流の拡大の陰で、足踏み状態にとどまっている被害相談および救済体制を改善すべきだという声が上がっている。

10月8日、国会保健福祉委員会所属の徐美和（ソ・ミファ）議員（共に民主党）が保健福祉部傘下の韓国保健産業振興院から提出を受けた資料によると、同院が運営する「メディカルコリア支援センター」に寄せられた外国人からの相談件数は、2020年の1万2313件から昨年は5万1012件へと急増した。メディカルコリア支援センターは、韓国の医療を利用する外国人患者に対し、医療機関情報や通訳、被害相談などのサービスを提供する窓口で、ソウルと仁川（インチョン）に2カ所設けられている。

センターに寄せられた相談のうち、医療に関する不満・トラブル関連の相談の増加率が最も高かった。2020年には相談が22件にとどまっていたが、昨年は214件と、4年間で9.7倍に増加した。今年は上半期だけで165件が寄せられており、年末には昨年を上回る可能性が高い。

特に違法ブローカーに関する相談は、2020年の13件から昨年は67件へと5.2倍に増えた。仲介業者として登録せずに外国人患者を勧誘・あっせんする行為は違法だが、未登録のまま患者を紹介し、過剰な仲介手数料を取る行為が依然として横行しているという。

外国人患者の数は増えているものの、これらの相談に対応する人員は数年来、契約職6人だけにとどまっている。保健産業振興院の関係者は「相談スタッフの正規職転換のための人員増を2023年から継続的に要請しているが、予算を確保できていない」と説明した。

◇医療トラブルの相談を行う外国人も過去最多に…美容整形・歯科が最多

医療事故による被害で紛争調停を申請、またはそれを検討する外国人も増加傾向にある。徐議員が韓国医療紛争調停仲裁院から提出を受けた資料によると、同院に寄せられた外国人患者の相談は2020年の113件から昨年は133件に増加した。今年は8月までに152件に達し、すでに過去最多を更新している。今年寄せられた相談を診療科目別に見ると、美容整形外科と歯科がそれぞれ13件で最も多く、続いて産婦人科（6件）、内科・眼科・整形外科（各4件）、皮膚科・救急医学科（各2件）の順だった。

特に外国人患者が多く利用する美容整形分野では、死亡例も発生している。昨年1月、ソウル江南（カンナム）のある整形外科で脂肪吸引手術を受けた20代の中国人女性が死亡した。当時、在韓中国大使館は自国民に向けて「美容整形のために多くの外国人が韓国を訪れているが、一部は医療トラブルに巻き込まれたり、手術の失敗で人命被害が発生したりしている」として注意を呼びかけた。以前にも、2020年に香港の財閥3世の女性が整形手術を受けて死亡する事故が起きている。

韓国医療の信頼度を守るためには、外国人患者のアフターケアや被害救済体制の拡充が必要だとの指摘が出ている。徐議員は「K医療の世界化は、外国人患者の医療観光から始まる」とし、「過去最多を記録した外国人患者への支援体制を強化できるよう、韓国保健産業振興院と主管部処である保健福祉部が協力して取り組むべきだ」と述べた。