高須クリニックの高須克弥統括院長（８０）が１０日、都内で行われた８日発売の最新著書「高須の遺言」（講談社）の発売会見に出席した。

２０１４年にがんを発症し、現在全身にがんが転移し闘病中の高須氏は「発売まで死んじゃったらどうなるかと思ったけど、生きているうちにだせてよかったです」と笑顔で答えた。

人生最終章と位置づける著書について「老後は、自分の稼いだ分を世の中にばらまくの、趣味でして」と説明。発売した印税に「全部この印税は台湾の地震に寄付しますので、功徳を伝えられたら一番いい」と言い、収入は世の中に役立てると明かした。

がんは進行が進み体調については「最悪なんですけどね。頻尿ですし、眠れないし」と言いながらも日々前向きに生活しているといい、遺言についても「とっくに書いてます。がんになったとき、すぐ書いた。ただ生きてるうちに『これあげる、これあげる』と、いっぱい、使っちゃいました」と財産をばらまいてしまっていると言い会場を笑わせ、余命宣告も「余命宣告はさせません。（言うのは）医者の自己保身です」と言わせなかったという。

会見の最後にパートナー・西原理恵子と記念撮影。「がんは非常にいい病気なんですよ。すぐ死なない。必ず死ぬんですけど。脳梗塞とか、ピンピンしてる人だってころっとなるが、がんは準備ができる。すごく楽しい余生ができる。終活ができる最高の病気です」と前向きに話した。