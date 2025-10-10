女優の天海祐希（58）が9日午後7時放送のテレビ朝日系「徹子の部屋50年目深堀りSP第3弾」にゲスト出演。渡哲也さんとのエピソードを明かした。

同番組は今年2月、放送50年目に突入した。この日は1万2500回を超える過去の放送からお宝映像を振り返り、トークを繰り広げた。

MCの黒柳徹子（92）が「天海さんはもともと石原プロにお入りになりたかったんですって？」と聞くと、「それね、間違った情報なんですけど…。入りたかったっていうわけではなくて。母が石原裕次郎さんの大ファンで。でも石原プロって女性はとらないっていう…」と明かした。

そして「あとから（ドラマスペシャル）『マグロ』（2007年放送）で渡（哲也）さんとご一緒した時に『母が裕次郎さんの大ファンで石原軍団に入れてもらえ、入れてもらえって言われてたんですよね』なんてお話をしてて、『いや、うちはダメだよ。女の子はいないから』って。『確かにそうですね』って言ったら、『でも、お前入れときゃよかったな』って言われました、『女じゃないもんな！』って」と明かした。

するとマツコ・デラックスが「いや、でも…入ってて一番おかしくない女優さんだよね」と話すと、黒柳が「私もそう思います」と同意。天海は「何いってるんですか」と反論した。するとマツコが「いや、ホントに。ほら、『私もそう思います』って」と話し、天海は「あはは！ ホントですか？」と笑った。