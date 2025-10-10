10月10日より公開された映画『ホウセンカ』に花江夏樹が出演していることが発表された。

本作は、オリジナルTVアニメ『オッドタクシー』を手がけたクリエイタータッグ・木下麦（監督・キャラクターデザイン）と此元和津也（原作・脚本）、『映画大好きポンポさん』『夏へのトンネル、さよならの出口』を手がけた制作スタジオ・CLAPによるオリジナルストーリー。

独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人。「ろくでもない一生だったな」と声をかけたのは、人の言葉を操るホウセンカだった。“会話”の中で、老人は自身の過去を振り返り始める。死にかけのヤクザが起こす大逆転とは。

W主演を務めるのは、小林薫と本作が声優初挑戦となる戸塚純貴。主人公の男・阿久津実の過去と現在をそれぞれ演じる。そのほか、阿久津のパートナー・永田那奈役で満島ひかりと宮崎美子、ホウセンカ役でピエール瀧が出演する。

『オッドタクシー』で主人公の小戸川を演じ、木下監督からのオファーを受けて、出演が決まったという花江。物語の後半、かつて阿久津と那奈とともに暮らした町を暗い早朝に那奈を乗せて車を運転する健介を演じた花江は、収録前に監督から「日常会話の中で当たり前にずっと一緒に過ごしている感じが出れば」と話があったと明かし、また現在の那奈を演じる宮崎美子と掛け合いした収録はとっても楽しかったと振り返った。

また花江、斉藤壮馬、木下監督が登壇する舞台挨拶付き上映会の開催も決定。斉藤は花江と同様に『オッドタクシー』にも出演し、『ホウセンカ』では若松役を演じている。

●花江夏樹（健介役）コメント再びこの制作チームに参加できたことを心から光栄に思います。多くの情熱とこだわりが詰まった「ホウセンカ」が劇場で観られる事をとても嬉しく思います。是非劇場に足を運んでお楽しみ下さい。（文＝リアルサウンド編集部）