タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。幼少期の学校行事について語った。

幼少期の自身と父である明石家さんま、母である大竹しのぶとの写真などが披露されると「自分も年を重ねて、だんだん両親の顔に似てきたななんて思いますね」とほほ笑んだ。

両親はIMALUが2歳の時に離婚している。幼少期のさんまとの思い出を問われ、映画やテーマパークに共に出かけたと回想した。

さらにさんまについては一緒にいて「楽しかったです」と明言。「家でも変わらずずっとしゃべってるんで。ずっと家族とご飯食べてる時も、常日頃MCしてました」と証言し、「だからあんまりあたしがしゃべるタイミングないっていうか…」と笑ってみせた。

一方で、学校行事には来たかと聞かれ「あんまり来てなかったですね」とIMALU。「私がちょっとこう目立ちたくないっていうタイプで。父親がこう来ると凄い騒ぎになっちゃうから、あんまり来てほしくなくて」「母はよく来てましたけど」とぶっちゃけた。

当時はマスコミが家の前に来たり、運動会の際には学校前に来ていたとし「私は当時子供だったんで、あんまり目立ちたくない性格だったので、ちょっと恥ずかしいなって感じではありましたね」と振り返った。

それでも「両親のおかげでいいこともたくさんありますし。楽しいこともありますし」とにこやかに話した。