男性7人組「原因は自分にある。」のメンバーで俳優の杢代（もくだい）和人（21）が、10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ユニット名の由来について語った。

男性5人組「M！LK」の佐野勇斗と交流があるという杢代。佐野は所属事務所の先輩にあたり、「音楽活動と俳優業をどちらも両立されてるから、相談に乗ってもらいつつ、お家とかに行ってご飯を食べたりしていただいてます」と話した。

これを受けて、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「佐野君は明るいでしょ？」と質問。杢代は、自身の演技の悩みを打ち明けると、佐野は「杢代にその役が来てるから、杢代が正解だと思ってやればそれでいいんだよ」と寄り添ってくれることを明かした。

そしてグループ名の話題になり、杢代が「肯定的な意味でつけられていて。音楽業界を変える“原因”が“自分にある”っていう」と説明すると、共演者からは驚きの声が。さらに「事務所の会長さんの口癖で。僕らのグループを作った方が、そういえば口癖があったなって付けた」と解説すると、澤部の相方・岩井勇気は「それぐらいの方が会長になれるんだな」と納得していた。