女優宮崎美子（66）が10日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。24年ぶりに連続ドラマで主演を務めることになり、そのドラマの宣伝のためこの日、番組開始からエンディングまでコメンテーターとして出演した。

11日にスタートするフジテレビ系ドラマ「介護スナックベルサイユ」（土曜午後11時40分）の主役として番組をPRするために訪れた。ドラマでは、要介護認定を受けた客に対応できる看護師を雇い、リハビリのサポートや血圧測定などの介護を提供するスナックが舞台となっている。

宮崎はそのスナック「ベルサイユ」のママ。飲めば会いたい人に会える“魔法のワイン”があって、各回ごとにそのワインが登場するが、ただし、飲めるのは生涯に1回だけで、そのワインを飲んで起こるできごとが注目となる。

MC谷原章介から「初めてのスナックのママ役。撮影いかがですか？」と問われて宮崎は「お客さまを温かくお迎えすることに徹しております」と抱負を語った。谷原は「こんな素敵なママがいるなら、毎日通っちゃう。梅沢（富美男）さんと一緒に行きたい」と話してスタジオをわかせた。

佐々木恭子アナから「宮崎さん、会えるとしたら誰に会いたいですか」と問われて「私、篠山紀信さんにもう一度会って、お礼を言いたいです」と話した。

宮崎は、熊本大学法学部3年時に週刊誌の表紙モデルで採用され、後にカメラマンの篠山紀信氏に気に入られて1980年、ミノルタの一眼レフカメラのテレビCMに出演して人気となった。2020年、芸能生活40周年を記念して、篠山氏撮り下ろしのカレンダーを発売して40年ぶりのビキニ姿を披露し、話題を巻き起こした。