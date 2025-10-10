森絵梨佳、小学生息子への焼きうどん弁当に反響「カラフルで可愛い」親子のやり取りも明かす
【モデルプレス＝2025/10/10】モデルの森絵梨佳が10月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。 息子とのやりとりを明かし手作り弁当を公開した。
【写真】森絵梨佳「カラフルで可愛い」小学生息子への焼きうどん弁当
森は「息子はとても優しくて口達者である。口達者度が日に日に増してますが、度を超すこともありまして」とコメント。「ママに何を言ってもいいわけじゃなくて、ママにも傷付く言葉だったり行動があるよ」と諭したエピソードを明かし、「ごめんね」と息子が素直に謝ったことも報告している。また「本日の小学生弁当 焼きうどん！以上！」と、彩り豊かな焼きうどんにシャインマスカットを添えたボリューム満点な 弁当も公開している。
この投稿に、ファンからは「愛母弁当」「カラフルで可愛い」「おいしそう」「幸せだなあ」「ほっこり」「いいお母さん」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】森絵梨佳「カラフルで可愛い」小学生息子への焼きうどん弁当
◆森絵梨佳、息子とのやりとり＆お弁当公開
森は「息子はとても優しくて口達者である。口達者度が日に日に増してますが、度を超すこともありまして」とコメント。「ママに何を言ってもいいわけじゃなくて、ママにも傷付く言葉だったり行動があるよ」と諭したエピソードを明かし、「ごめんね」と息子が素直に謝ったことも報告している。また「本日の小学生弁当 焼きうどん！以上！」と、彩り豊かな焼きうどんにシャインマスカットを添えたボリューム満点な 弁当も公開している。
◆森絵梨佳の投稿への反響
この投稿に、ファンからは「愛母弁当」「カラフルで可愛い」「おいしそう」「幸せだなあ」「ほっこり」「いいお母さん」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】