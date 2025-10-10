森七菜、ショーパンから美脚スラリ「映画のワンシーンみたい」「脚長い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/10】女優の森七菜が10月9日、自身のInstagramを更新。砂浜でリラックスする姿を公開した。
【写真】森七菜「脚長い」ショーパン姿
森は「Cosmonaut.The movie comes out tomorrow」とコメントし、出演している10月10日公開の映画「秒速5センチメートル」について言及。夕暮れの砂浜に座り空を見上げている姿を投稿し、白のショートパンツからはスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿には「映画のワンシーンみたい」「脚長い」「絵になる」「足きれいすぎ」「まじでかわいい」「全部魅力的」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
