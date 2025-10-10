トヨタ最新型「“9人乗り”バン」！ “3+3+3”の3列仕様！ 全長4.7m級ボディでも「荷室」も超広い「便利モデル」！ ガソリン＆ディーゼル仕様も用意の「超効率ハイエース」とは

9人も乗れる！トヨタ「ハイエース」

トヨタのハイエースは、日本国内はもちろん、海外でも高い人気を誇るモデルです。現行モデルである200系は2004年より発売されているロングセラーで、一部改良を繰り返して現在でも販売されています。直近では2024年1月に一部改良が行われたほか、2025年2月には新たな特別仕様車「スーパーGL“DARK PRIME S”」が追加されています。

今回ピックアップするのは、9人乗り仕様の「ハイエース DXロング」。多様なニーズに応えるために誕生したクルマです。

ハイエースバン DXロングの大きな特徴は、9人も乗れるところ。商用だけではなく、様々な場面での活躍が期待できます。

3+3+3の9人乗り！

今回紹介するハイエース DXロングは使いやすさと荷室の広さが魅力です。運搬や送迎などビジネス用途で使われることが多いクルマですが、その耐久性と実用性から近年ではファミリーカーやキャンピングカーとしての人気も高まっています。

9人乗り仕様のハイエースバン DXロングのボディサイズは、全長4695mm×全幅1695mm×全高1980mmで、ホイールベースは2570mmです。ラゲッジスペースのサイズは全長1480mm×全幅1545mm×全高1335mm。後席のシートを折りたたんだ場合、全長2435mmまで拡張できます。

最小回転半径は5mと小型車並みの取り回しの良さ。都市部の運転や駐車にも適しています。

標準のホイールは、スチールホイール用のフルホイールキャップを採用。ヘッドライトのマルチリフレクターハロゲンヘッドランプは、照射軸の補正を手動で行えるマニュアルレベリング機能付きです。

内装は9人乗りの3列シートレイアウトを採用し、最前席も3人乗りに対応。運転席と助手席のヘッドレストとシートは一体型、フルリクライニングが可能です。シートはジャージ素材で、標準設定色はダークグレー。運転席のパワーウインドウはキーOFF後作動可能のワンタッチ式、挟み込み防止機能も付いています。リア席にはカップホルダーが2個付き、小物が収納可能なスペースもあります。

エンジンは、2WDモデルでは直列4気筒2.8リッターのディーゼルエンジンと直列4気筒2リッターのガソリンエンジンが選択可能。4WDモデルでは、直列4気筒2.8リッターのディーゼルエンジンが選択可能です。

2.8リッターディーゼルエンジンは最高出力151PS、最大トルクは300Nm。2リッターガソリン仕様は最高出力136PS、最大トルクは182Nmです。

ハイエースバン DXロングには先進安全装備の「Toyota Safety Sense」が搭載され、安全性が高いのも特徴です。衝突警報機能や衝突回避支援ブレーキ機能、ハイビームとロービームの自動切り替え機能、車線中央を走るようにステアリング操作をサポートする機能など、様々な安全技術が標準装備されています。

9人乗り仕様のハイエースバン DXロングの販売価格（消費税込み）は、フルタイム4輪駆動方式のディーゼル仕様車で353万8600円です。