森山未来、アートの祭典でアーティステック・ディレクターを担当「凝縮した空間になっている」

俳優の森山未来が１０日、東京・天王洲アイルの寺田倉庫Ｇ３ビルで行われたアートフェスティバル「ＭＥＥＴ ＹＯＵＲ ＡＲＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５」（１０〜１３日まで）の記者発表会に出席した。

森山がＭＣを務める現代アートを扱うＹｏｕＴｕｂｅ番組「ＭＥＥＴ ＹＯＵＲ ＡＲＴ」（２０２０年スタート）から派生した、１５０組以上のアーティストが参加する国内最大級のアートの祭典で、今年が４度目の開催。森山は「足かけ５年、番組に関わらせていただいて、いろんなアーティストの方とコミュニケーションを取り、２００人以上お目にかかって、情報量がパンクするほどインプットさせてもらっています。これまで蓄積されてきた様々な出会いがここに集約し、そこに僕もまた関わらせていただいて、本当にうれしく思います」と語った。

今回は没入型アートエキシビション「Ａｈｅａｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｅｄｉｓｃｏｖｅｒｙ Ｓｔｒｅａｍ」のアーティスティック・ディレクターを担当。コンセプト作りや空間施工などに携わり、「日本人作家の方々に展示していただき、凝縮した空間になっていると思います」と胸を張った。