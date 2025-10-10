【まるで人間】ゲージで黄昏れる“悟りを開いた”チンチラ。その表情が「祖父母に似ている」と話題に【ママリ】

ゲージの段差に腰かけて…虚無顔のチンチラに12万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはチンチラの弎陸玖と弎詁同(@super_miroku369)さんが投稿したある写真。ペットのかわいい様子、おもしろい様子はつい写真におさめたくなりますよね。今回は、思わずくすっと笑ってしまうような、チンチラの飼い主さんによる投稿をご紹介します。

©super_miroku369

またチンチラやめてる…ww

「ふぅ…やれやれ、疲れた」そんな声が聞こえてきそうなチンチラの写真。まるで疲れた人間のような姿に、思わず笑ってしまいますよね。一体何があったのでしょうか。



この投稿に「中に人間入ってます？」「日向ぼっこしている祖父母に似ています」などのリプライが寄せられました。人間味あふれる、面白かわいい表情のチンチラに癒やされる投稿でした。

「赤ちゃん2人産んだっけ？」思わず誤解する投稿に3.4万いいね

ご紹介するのは☁️ポリコ☁️(@porico1123)さんが投稿した、幸せいっぱいな写真です。愛犬と飼い主は似てくるといいますが、飼い主のお子さんと似てくることもあるようです。☁️ポリコ☁️さんは、赤ちゃんがベッドでスヤスヤ寝ていると思ったら、なんとその隣には愛犬の驚くべき姿が…。それがこちらです。

©porico1123

赤ちゃん2人産んだっけ？

小さな手・足を気持ちよさそうに広げて寝ている赤ちゃんの隣に、同じ寝相で横になっている愛犬。とってもキュートですね。「おなかなでて～」と言っていそうです。この投稿には「可愛い双子ですね」「ほっこりしました」といったリプライがついていました。



かわいい赤ちゃんと愛犬、相乗効果で癒やし効果抜群な、幸せいっぱいの写真でした。

「顔がさあw」飼い主を見下ろすような愛猫に爆笑の4.6万いいね

ご紹介するのは、愛猫のちくわくんとの日常をXで発信している、やくまろ(@89maro_neko)さんの投稿したお写真です。ペットと暮らしていると一瞬一瞬の表情全てがかわいく見えて、癒しですよね。やくまろさんは膝の上でへそ天しているちくわくんを撮影し、「顔がさあwなんなのw」と爆笑。猫の強烈な表情に思わず笑ってしまうはず…。

©89maro_neko

顔がさあwwwwwなんなのwwwww

膝の上でへそ天しているちくわくん。やくまろさんが見下ろす形で撮影をしていますが、あまりのちくわくんの眼力にこちらが見下ろされているような気になりますね。黒目がぎょろりと下を向き、口元がへの字に見えるため迫力があります…。とはいえフワフワなおなかの毛に、撫でまわしたくなってしまいます！



この投稿には「飼い主を笑わせる猫目指してます♪」「こんな表情をもってしてもめちゃくちゃ美形なのが伝わってきます😸」といったコメントが寄せられていました。それにしてもちくわくんは何を訴えているのでしょう。インパクトある表情のちくわくんに思わず笑ってしまう、素敵な投稿でした。

