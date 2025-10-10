「今、私たちの学校は…」“ミジン役”イ・ウンセムの最新作放送、名門高校の階級サバイバル『Bitch X Rich2』＜あらすじ・キャスト＞
韓国ドラマ『Bitch X Rich2』（2025年）の日本TV初放送が、KNTV／KNTV801で始まった。10月5日スタート、毎週日曜午後8時〜10時30分（4話連続）。再放送は、毎週土曜の午前11時50分〜午後2時20分。
【動画】韓国の高校すごい…『Bitch X Rich2』予告編
女子高校生の階級サバイバルスリラーのシーズン2。誰もが羨望を抱く名門学校“清潭国際高等学校”を舞台に、自分を守るため手段と方法を選ばない2人の女子高生による手に汗握る心理戦を描く。
貧困層出身の転校生キム・ヘインを演じるのは、『今、私たちの学校は…』ミジン役で注目を集めた子役出身のイ・ウンセム。一方、財力、名誉、美貌すべてを兼ね、校内で最高の権力を持つ“ダイヤモンド6”の女王ペク・ジェナをキム・イェリムが演じている。
■あらすじ
オ･シウンの転落事故後、清潭国際高校を支配していたダイヤモンド6には亀裂が入り序列が崩れはじめる。一方、2つの事件を目撃したヘイン（イ・ウンセム）は、貧困層として初めてダイヤモンド6への加入を模索するのだった。女王の座にいたジェナ（キム・イェリム）は後継者争いに巻き込まれ、転校生のジヌク（キム・ミンギュ）の登場で校内はざわつきはじめる。そんな中、ソマンの弟であるサラン（ウォン・ギュビン）が現れ、絶体絶命のヘインはさらなる混乱に巻き込まれることに。信じていた友人が敵になり、昨日までの敵が手を差し伸べてくれるダイヤモンド6。欲望が渦巻く中、ヘインとジェナは自分たちのやり方で突破口を見つけ、立ち向かっていく。
日本語字幕、全10話
脚本：クァク・ヨンイム
演出：イム・デウン、パク・ヒョンウォン
出演：イ・ウンセム、キム・イェリム、キム・ミンギュ、イ・ジョンヒョク、パク・シウほか
